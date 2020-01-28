День Елены: поздравления в картинках, открытках и стихах

День Елены отмечается несколько раз в год, в том числе День ангела Елены 2020 празднуется и 28 января – в честь великомученицы Елены.

28 января отмечают именины в честь великомученицы Елены. Сегодня день ангела у обладательниц этого популярного и любимого многими имени. Собрали информацию о его значении, а также открытки, картинки и поздравления.

Кому посвящены именины сегодня 28 января

Именины 28 января церковь отмечает в честь великомученицы Елены - одной из покровительниц обладательниц этого имени. В году 10 дней, на которые выпадают именины, все в честь разных Елен. Считается, что отмечать нужно не все даты подряд, а только те, которые ближе к дате рождения. Так можно определить свою святую покровительницу.

Великомученица Елена, которую вспоминают 28 января, относится к тысячам подвижников, сведения о которых полностью потерялись в веках, уцелело только ее имя в календарях. Известно, что ее отец Алфей был апостолом от семидесяти (ученики, которых Христос набрал в последний год земной жизни) и погиб за веру.

Поздравления с днем ангела Елены

Леночка, поздравляю с днем ангела, пусть он тебя хранит и помогает в жизни. С именинами!

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С Днем ангела, прекрасная, очаровательная, милая Елена. Пусть твой хранитель хранит тебя от хворей и бед, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Ленусик, всегда оставаться воодушевленной, сильной, смелой, волевой, доброй, искренней, любимой и любящей, и просто достойной счастья!

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Дорогая Елена! Поздравляю тебя с духовным праздником – Днем ангела! И желаю тебе всегда оставаться такой же особенной, жизнелюбивой, молодой душой и телом. Ты самый отзывчивый, добрый и приятный в общении человек из всех, кого я знаю! С любовью.

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Леночка, как говорит значение твоего имени, ты "избранная". Пусть же и судьба у тебя будет волшебная и необыкновенная. Пусть же ангелы оберегают тебя на жизненных путях. У тебя на земле есть своя миссия. Веры тебе, надежды, неизменного счастья и удачи. С Днем ангела, святыми именинами!

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С Днём ангела, милая, очаровательная, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережёт тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевлённой, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

Именины Елены: поздравления в стихах

Ты как большая перемена

Быстротечна и желанна,

Ты добра, умна, Елена,

И чуть-чуть непостоянна...

Взгляд твой — просто ого-го-го!

Волосы как шелк струятся,

Губы — просто как вино,

Так и тянет целоваться!

Пожелаем тебе, Лена

Меньше быта, больше сказки,

Мужа чтобы — бизнесмена,

Деньги чтоб дарил и ласки!

***

Приятной во всех отношениях Лене

Желаем не знать раздраженья и лени,

А быть все такой же – улыбчивой, милой,

С душою, наполненной доброю силой.

***

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

***

Ах, прекрасная Елена,

Подарить что вам — проблема,

Ведь и так есть все у вас,

Может, Трою про запас?

Так добра, скромна, красива,

И улыбается так мило,

Так скажите в чем секрет?

Именины? Вот ответ?

Вы примите поздравок,

Не жалейте сил и ног,

Вы танцуйте, расслабляйтесь,

Такой всегда вы оставайтесь.

С Днем ангела Елены: видео