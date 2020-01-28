День Елены: поздравления в картинках, открытках и стихах
28 января отмечают именины в честь великомученицы Елены. Сегодня день ангела у обладательниц этого популярного и любимого многими имени. Собрали информацию о его значении, а также открытки, картинки и поздравления.
Кому посвящены именины сегодня 28 января
Именины 28 января церковь отмечает в честь великомученицы Елены - одной из покровительниц обладательниц этого имени. В году 10 дней, на которые выпадают именины, все в честь разных Елен. Считается, что отмечать нужно не все даты подряд, а только те, которые ближе к дате рождения. Так можно определить свою святую покровительницу.
Великомученица Елена, которую вспоминают 28 января, относится к тысячам подвижников, сведения о которых полностью потерялись в веках, уцелело только ее имя в календарях. Известно, что ее отец Алфей был апостолом от семидесяти (ученики, которых Христос набрал в последний год земной жизни) и погиб за веру.
Поздравления с днем ангела Елены
Леночка, поздравляю с днем ангела, пусть он тебя хранит и помогает в жизни. С именинами!
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С Днем ангела, прекрасная, очаровательная, милая Елена. Пусть твой хранитель хранит тебя от хворей и бед, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Ленусик, всегда оставаться воодушевленной, сильной, смелой, волевой, доброй, искренней, любимой и любящей, и просто достойной счастья!
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Дорогая Елена! Поздравляю тебя с духовным праздником – Днем ангела! И желаю тебе всегда оставаться такой же особенной, жизнелюбивой, молодой душой и телом. Ты самый отзывчивый, добрый и приятный в общении человек из всех, кого я знаю! С любовью.
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Леночка, как говорит значение твоего имени, ты "избранная". Пусть же и судьба у тебя будет волшебная и необыкновенная. Пусть же ангелы оберегают тебя на жизненных путях. У тебя на земле есть своя миссия. Веры тебе, надежды, неизменного счастья и удачи. С Днем ангела, святыми именинами!
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С Днём ангела, милая, очаровательная, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережёт тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевлённой, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!
Именины Елены: поздравления в стихах
Ты как большая перемена
Быстротечна и желанна,
Ты добра, умна, Елена,
И чуть-чуть непостоянна...
Взгляд твой — просто ого-го-го!
Волосы как шелк струятся,
Губы — просто как вино,
Так и тянет целоваться!
Пожелаем тебе, Лена
Меньше быта, больше сказки,
Мужа чтобы — бизнесмена,
Деньги чтоб дарил и ласки!
***
Приятной во всех отношениях Лене
Желаем не знать раздраженья и лени,
А быть все такой же – улыбчивой, милой,
С душою, наполненной доброю силой.
***
Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
С днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.
***
Ах, прекрасная Елена,
Подарить что вам — проблема,
Ведь и так есть все у вас,
Может, Трою про запас?
Так добра, скромна, красива,
И улыбается так мило,
Так скажите в чем секрет?
Именины? Вот ответ?
Вы примите поздравок,
Не жалейте сил и ног,
Вы танцуйте, расслабляйтесь,
Такой всегда вы оставайтесь.