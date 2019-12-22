Сегодня верующие отмечают День ангела Анны: поздравления и открытки

Согласно священному писанию, святая Анна – мать Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, многие годы не могла завести ребенка.

Православные сегодня отмечают большой праздник – Зачатие Пресвятой Богородицы. В этот день также отмечается День ангела Анны.

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Согласно священному писанию, святая Анна – мать Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, многие годы не могла завести ребенка. 20 лет она и ее супруг Иоаким молили Бога о первенце, пока ангел не возвестил им о зачатии Дочери.

За­ча­тие со­вер­ши­лось в Иеру­са­ли­ме, там же родилось дитя, которое нарекли Марией. День Зачатия Пресвятой Богородицы у восточных славян издревле почитался беременными женщинами и матерями. Кроме того, с ним связано немало погодных примет.

Этот день также считается днем ангела Анны. Девушек и женщин с таким именем поздравляют с именинами.

Поздравления с днем ангела Анны

Поздравление для Анны с именинами можно придумать самому, а можно и найти массу удачных вариантов поздравлений в сети.

Дорогая Анюта, поздравляю тебя с Днем ангела. Желаю уверенности в себе и смелости, чтобы смотреть в будущее с надеждой, не оглядываться назад и жить наслаждаться каждым мгновением жизни. Пусть тебе все удается, пусть небеса благословляют каждое твое начинание.

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Поздравляю с Днем Святой Анны! Пусть ангелы станут твоими защитниками и покровителями – дарят силу, веру, надежду и спокойствие.

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В День зачатия Святой Анной Пресвятой Девы Марии хочу пожелать, чтобы жизнь дарила плодородие и счастье, а небеса защищали от бед и невзгод. Пусть твоя светлая душа не знает обид, а доброе сердце дарит близким надежду и покой

Поздравление с днем Анны – стихи

С Днем Анны я тебя сердечно поздравляю,

Святейший праздник вновь пришел.

Пусть Богородица от горя защищает,

Чтоб каждый день был легок, не тяжел.

Иоаким и Анна пусть повсюду

От горя и ненастий берегут.

Пусть будет жизнь твоя как чудо,

Где только счастье и успехи ждут.

***

В этот день в эпоху очень давнюю

Пресвятую Богородицу зачать

Дал Господь благословенье Анне —

Той, что праведною стали величать.

Пусть ее благоразумие и святость

Вас от бед вселенских защитят,

Дом Ваш пусть гармония и радость

Наполняют, словно райский сад

***

Анны день — ты преклони колени

И молитву Анне прошепчи.

Искренне и с трепетом, с волненьем

Ей свои печали расскажи.

Покровительница Анна, непременно,

Подарит страждущей душе покой.

Все твои тревоги и сомнения

Уйдут из сердца и забудут адрес твой.

С днем Анны – картинки

Поздравить именинницу с днем Анны также помогут открытки, которые можно найти в сети.