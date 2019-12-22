Сегодня верующие отмечают День ангела Анны: поздравления и открытки
Православные сегодня отмечают большой праздник – Зачатие Пресвятой Богородицы. В этот день также отмечается День ангела Анны.
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Согласно священному писанию, святая Анна – мать Пресвятой Богородицы, многие годы не могла завести ребенка. 20 лет она и ее супруг Иоаким молили Бога о первенце, пока ангел не возвестил им о зачатии Дочери.
Зачатие совершилось в Иерусалиме, там же родилось дитя, которое нарекли Марией. День Зачатия Пресвятой Богородицы у восточных славян издревле почитался беременными женщинами и матерями. Кроме того, с ним связано немало погодных примет.
Этот день также считается днем ангела Анны. Девушек и женщин с таким именем поздравляют с именинами.
Поздравления с днем ангела Анны
Поздравление для Анны с именинами можно придумать самому, а можно и найти массу удачных вариантов поздравлений в сети.
Дорогая Анюта, поздравляю тебя с Днем ангела. Желаю уверенности в себе и смелости, чтобы смотреть в будущее с надеждой, не оглядываться назад и жить наслаждаться каждым мгновением жизни. Пусть тебе все удается, пусть небеса благословляют каждое твое начинание.
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Поздравляю с Днем Святой Анны! Пусть ангелы станут твоими защитниками и покровителями – дарят силу, веру, надежду и спокойствие.
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В День зачатия Святой Анной Пресвятой Девы Марии хочу пожелать, чтобы жизнь дарила плодородие и счастье, а небеса защищали от бед и невзгод. Пусть твоя светлая душа не знает обид, а доброе сердце дарит близким надежду и покой
Поздравление с днем Анны – стихи
С Днем Анны я тебя сердечно поздравляю,
Святейший праздник вновь пришел.
Пусть Богородица от горя защищает,
Чтоб каждый день был легок, не тяжел.
Иоаким и Анна пусть повсюду
От горя и ненастий берегут.
Пусть будет жизнь твоя как чудо,
Где только счастье и успехи ждут.
***
В этот день в эпоху очень давнюю
Пресвятую Богородицу зачать
Дал Господь благословенье Анне —
Той, что праведною стали величать.
Пусть ее благоразумие и святость
Вас от бед вселенских защитят,
Дом Ваш пусть гармония и радость
Наполняют, словно райский сад
***
Анны день — ты преклони колени
И молитву Анне прошепчи.
Искренне и с трепетом, с волненьем
Ей свои печали расскажи.
Покровительница Анна, непременно,
Подарит страждущей душе покой.
Все твои тревоги и сомнения
Уйдут из сердца и забудут адрес твой.
С днем Анны – картинки
Поздравить именинницу с днем Анны также помогут открытки, которые можно найти в сети.