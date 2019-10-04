День учителя в Украине 2019: история праздника

Официальное название Дня учителя в Украине – День работников образования.

День учителя в Украине считают одним из самых любимых профессиональных праздников, которые отмечают не только дети, но и те, кто вырос и работает в другой сфере.

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Дети в этот день с утра планируют, как будут поздравлять любимых педагогов. А некоторые школы до сих пор сохранили традицию самоуправления: когда школьники на день становятся учителями.

Когда же День учителя в Украине? Ежегодно его празднуют в первое воскресенье октября.

В 2019 праздник приходится на 6 октября, но официально поздравлять учителей в учебных заведениях будут или в пятницу (4 октября), либо уже в понедельник (7 октября).

История праздника Дня учителя

День учителя в мире празднуют 5 октября с 1966 года, когда на Специальной международной конференции о статусе учителей подписали документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителя». Это первый документ, который определил условия труда учителей во всем мире.

В Советском Союзе официально начали поздравлять учителей с 1980 года.

День учителя в Украине празднуется с 1994 года, согласно указу Президента, 6 октября, как в других постсоветских странах: в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Латвии.

Официальное название Дня учителя в Украине – День работников образования.

Сегодня профессиональный праздник педагогов празднуют 100 стран во всем мире. В этот день чествуют заслуги учителей и всех работников сферы образования в процессе качественного образования, их неоценимый вклад в развитие общества.

Напомним, учителям в профессиональный день традиционно дарят букеты. Лучше выбирать сезонные цветы, но тюльпаны, розы и ромашки не испортят сюрприз педагогу.

Кроме этого, хорошим подарком на День учителя будет посвященный педагогу тематический плакат, сделанный самостоятельно классом. Плакат можно разрисовать красками теплой палитры, использовать фото из школьных будней и сделать его необычной формы – например, в форме солнышка, книги или большой поздравительной открытки.