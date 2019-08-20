Всемирный день лени: история и традиции порочного праздника

Главная цель этого дня – напомнить всему человечеству о важности отдыха и полноценного сна. Тем, кто еще не был в отпуске или работает по 16 часов в день, отмечать в обязательном порядке!

Одним из самых необычных праздников является Всемирный день лени (World Laziness Day), который приходится на 20 августа, правда отмечают его пока неофициально.

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Скорее всего, в этот день какой-то трудяга проснулся утром и решил, что с него хватит. Заварил себе чай, взял пульт от телевизора и вернулся в кровать. По данным ученых, способствуют этому не самому лучшему качеству человека стресс и хроническая усталость.

Чем же этот человеческий порок заслужил такую честь? Цель праздника вовсе не в том, чтобы воспевать лентяев. Главная задача этого дня – напомнить всему человечеству о важности отдыха и полноценного сна. Тем, кто еще не был в отпуске или работает по 16 часов в сутки, отмечать в обязательном порядке!

День лени: история

Более 30 лет назад, в 1985 году, в колумбийском городе Итагуи придумали замечательный праздник — Всемирный день лени. В этот день все жители имеют право на полноценный выходной, чтобы полениться от души. Часть из них предпочитает делать это пассивно – просто отдыхать дома и даже не вставать с кровати. Другие же выбирают безделье активное – дружно выносят лежаки и шезлонги в парки и скверы, берут с собой вкусную еду для перекусов на природе и пассивно наблюдают за происходящим вокруг.

Жители южно-американского государства даже придумали своеобразный девиз: "За право на лень".

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Очень быстро эту идею позаимствовали многие государства. Главное в этот день ничего не делать, но такую роскошь могут себе позволить только люди неработающие или отдыхающие. К примеру, в Черногории проводят соревнования, в которых побеждает тот, кто дольше пролежит. Можно пить, есть, болтать, главное расслабиться и ничего не делать. Это ведь, в сущности, то, что многие делают на рабочем месте. Ну, хоть иногда и не по поводу праздника. Считается, что это плохо, хотя, по мнению ученых, лень — не только не тормоз, а во многих случаях развитие.

20 августа – отличный повод, чтобы не планировать никаких дел. Лучше всего устроить себе настоящий праздник лени – полностью расслабиться, забыть о суете и нервотрепке, сладко выспаться и вкусно поесть. Даже если вы очень занятый бизнесмен, не отказывайте себе в этом скромном удовольствии. Феерия безделья пойдет вам на пользу – силы восстановятся, а настроение улучшится!

Как праздновать День лени 2019

Ничего не делайте, прокрастинируйте, тратьте время только на то, что приносит вам радость.

Отложите все домашние дела на потом.

Не вздумайте готовить. Просто закажите еду в службе доставки.

Сходите в спа-центр или салон красоты (если вам не лень:) ).

Целый день валяйтесь в постели.

Не отвечайте на электронные письма или телефонные звонки.

Посмотрите старую американскую комедию под названием Lazy Day.

Всемирный день лени: видео