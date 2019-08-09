День Пантелеймона - почему целителя называют покровителем воинов

Считалось, что те, кто был рожден на Пантелеймона, обладают даром целительства и могут управлять лекарственными травами.

9 августа православная церковь почитает великомученика и целителя Пантелеймона. В этот день - во всех храмах поминают святого, молясь о выздоровлении самых тяжких больных.

История Дня Пантелеймона

Точная дата рождения святого Пантелеймона не сохранилась. По некоторым данным, он родился и жил в третьем веке на территории Никодимии, а отцом его был богатый язычник.

Пантелеймон сначала скептично отнесся к вере в Христа, однако позже он стал свидетелем чудесного исцеления: он пытался исцелить маленького мальчика, которого укусила змея. Обратившись к Богу, мальчик чудесным образом исцелился. После этого случая Пантелеймон решил посвятить свою жизнь служению Христу и людям.

Православная церковь чтит святого Пантелеймона как целителя и покровителя воинов. К нему обращаются тогда, когда даже официальная медицина опускает руки. Считается, что если человек искренне и от всей души молится святому целителю Пантелеймону, то даже самые страшные и тяжелые болезни отступают.

Праздник Пантелеймона-целителя: что нельзя делать

В народе считается, что в этот день не принято работать в поле - может молнией спалить либо урожай, либо даже самого "нарушителя". Даже второе название праздника - "Палий".

При этом и лениться в этот день не принято: свою работу следует выполнять с особым тщанием.

Кроме того, нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды: святой Пантелеймон помогал всякому - и нищему в бедном районе, и преступнику в тюрьме. Считается, что если в этот с равнодушием отнестись к чужому горю - святой покарает.

Праздник Пантелеймона-целителя: что можно делать

В этот день принято святить первые колосья – а потом целый год хранить их в доме. Если человек заболевал, то колосья прикладывались к больному месту.

Также в старину именно на Пантелеймона начинали сбор лечебных трав.

Так как раньше именно к этому празднику поспевала капуста, то на Пантелеймона было принято срезать первый кочан и печь с капустой пироги. Ими затем угощали всех – и домашних, и гостей, и нищих.

Народные приметы на Пантелеймона

- Считалось, что те, кто был рожден на Пантелеймона, обладают даром целительства и могут управлять лекарственными травами.

- Муравьи заделывают входы в муравейники - скоро будет дождь

- Сильно стрекочут и прыгают кузнечики - погода будет ясной и сухой.

Мощи святого Пантелеймона

О жизни и страданиях святого Пантелеймона написали повествование его ученики, которые видели казнь и слышали голос с Небес.

Святые мощи великого целителя и мученика Пантелеимона разошлись по всему православному миру, а его глава находится на Афоне, в монастыре Святого мученика Пантелеймона.

В 2017 году мощи Святого великомученика Пантелеймона-целителя побывали в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы.

Пантелеймон молитва

Знахари и ведуньи 9 августа обязательно собирали лекарственные травы - считалось, что в этот день они наполняются целебной силой. При их сборе всегда читали молитву:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благослови, Господи, Матерь Божия, Пресвятая Дева Мария, Пречистая Богородица! Благослови, отец праведный Абрам! Пришла я к вам за Божьей травой, Чтоб она дала здравие и покой. Чтоб травушка больным помогала, Тело их от хвори освобождала. Святой отец Абрам глядел, Симеон Зилот травы садил, Илья Пророк эту травку полил, Господь Бог наш благословил. Благослови на пользу траву сию, Небо и мать-земля, Благослови на труд, на лечение, Господи, и меня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, присно, во веки веков. Аминь».