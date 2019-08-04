Спас 2019: когда отмечаются три Спаса в августе (календарь)

Медовый Спас в 2019 году приходится на 14 августа, Яблочный — на 19 число, Ореховый отмечается 29-го.

В августе 2019 года отмечаются три церковных праздника, связанных с Иисусом Христом, их называют Первым (Медовым), Вторым (Яблочным) и Третьим (Ореховым) Спасом.

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УНИАН расскажет Вам, на какое число в 2019 году приходится Медовый, Яблочный и Ореховый спас, а также о традициях их празднования.

Медовый спас 2019: когда, дата

Каждый год 14 августа отмечается Первый Спас, или Медовый, Маковый, он же Спас на воде. Есть у этого праздника ещё одно название — Маковей — от имени семи мучеников Ветхого Завета — Маковеев.

В этот день традиционно начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа.

Интересно, что название Медовый Спас произошло от обычая подрезать или заламывать соты в это время. Пчеловоды приносили в этот день в церковь свежесобранный мед, чтобы освятить. Также считалось, что, съев первую ложку собранного меда, нужно загадать желание — оно обязательно сбудется.

В этот праздник принято святить в храмах мед, соты, воду, мак и травы.

Когда Яблочный Спас 2019, традиции праздника

Второй Спас, или Яблочный, он же Великий, наступает 19 августа 2019 года. Свое название праздник получил из-за того, что к этому времени как раз поспевали в садах яблоки и другие фрукты, начинался активный сбор урожая. Считалось, что до Второго Спаса нельзя есть яблоки.

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У этого праздника есть ещё одно название — Преображение Господне. В этот день, по библейскому преданию, Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел их на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой.

По традиции, в этот день в храме освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Кроме того, в день Второго Спаса принято поминать усопших, сходив на кладбище.

Помните, что на Яблочный Спас в церкви святят яблоки и другие фрукты, выпечку с яблоками, хлеб, хрен, соль, цветы и мак, колосья пшеницы. Нельзя в корзину класть мясо и алкоголь.

Ореховый Спас 2019: когда

Третий, или Ореховый, он же Хлебный, Спас отмечают каждый год 29 августа, после завершения Успенского поста (14-27 августа).

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Этот праздник был установлен православной церковью в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Отсюда и другие названия праздника – Полотняный Спас, Спас на полотне, Нерукотворный Спас. По преданию, Иисус умыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором отразился его лик.

Почему Ореховый Спас? Потому что в это время доспевали лесные орехи, которые можно было освящать в церкви и заготавливать на зиму.

По традиции, в день Орехового Спаса в обед шли в церковь, чтобы осветить хлеб и пироги из нового зерна.

Когда Спаса в августе: церковный календарь

Итак:

- Первый - Медовый - Спас отмечают в среду, 14 августа;

- Второй, или Яблочный, Спас приходится на понедельник, 19 августа;

- Третий Спас, или Ореховый, будем праздновать в четверг, 29 августа.