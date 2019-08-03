День пива: когда отмечается международный день пива

Пиво считается третьим по популярности напитком в мире после воды и чая.

День пива – неофициальный международный праздник, который отмечается в первую пятницу августа.

В этом году международный день пива припал на 2 августа. Таким образом, формально день пива 2019 отмечали вчера в более чем 50 странах мира.

Международный день пива

Основателем международного дня пива считается американец Джесс Авшаломов, владелец бара, который хотел таким образом привлечь еще больше гостей. Впервые данный праздник отметили в 2007 году в городе Санта-Круз (штат Калифорния, США) и несколько лет он имел фиксированную дату - 5 августа, но с 2012 года день пива отмечается в первую пятницу августа. Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба.

Пиво считается третьим по популярности напитком в мире после воды и чая. Оно имеет тысячи рецептов и миллионы поклонников во всех уголках планеты. К примеру, на одном из самых популярных пивных фестивалей – немецком «Октоберфесте» в прошлом году выпили 7,5 миллионов литров пива.

В Международный день пива основные мероприятия проходят в пабах, барах и ресторанах, которые устраивают тематические вечеринки и фестивали. Участники праздника могут попробовать пиво не только разных сортов, но и разных производителей многих стран и даже редкие сорта. А различных сортов и разновидностей пива в мире существует очень много.

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К примеру, недавно ученым в Израиле удалось сварить пиво, использовав дрожжи 5000-летней давности. А австралийский пивной бренд Victoria Bitter создал... чай, похожий по вкусу на пиво. В целом, у каждого региона мира есть свои уникальные рецепты этого напитка, которые существуют уже сотни лет. И это не удивительно, ведь пиво – очень древний напиток. Например, недавно в Британии нашли останки пива, сваренного более 2 тысяч лет назад.

В европейской традиции основным сырьем для приготовления пива считается ячмень. В некоторых сортах пива ячменный солод частично заменяется на другие зерновые (солод или непророщенные зерна). Так, пшеничное пиво варят с добавлением пшеничного солода или пшеницы. Но пиво может быть сварено и на основе других злаковых культур.

В целом, есть три вида пива – эль, смешанное и лагер. Эль варится из ячменного солода с использованием пивных дрожжей верхового брожения. Эль бывает как темный, так и светлый. Всего существует 22 вида эля.

Лагер варится из ячменного солода с использованием пивных дрожжей низового брожения. Он также бывает и светлым, и темным – всего 12 видов.

Смешанное пиво (спонтанного брожения) - это пиво, которое ферментируется благодаря влиянию окружающей среды, когда природные/дикие дрожжи и бактерии в буквальном смысле заражают пиво. Пиво, изготовленное таким образом, получается кислым и нефильтрованным. Этот метод пивоварения практикуется на протяжении десятилетий в Западной Фландрии - регионе Бельгии.

И хотя международный день пива 2019 формально отмечался вчера, любителям этого напитка ничего не помешает отпраздновать день пива сегодня, в субботу 3 августа. Тем более, откладывать на потом не стоит, ведь ученые прогнозируют дефицит пива из-за жары, вызванной глобальным потеплением.

Но о чем точно нужно помнить – об умеренных дозах употребления, ведь пиво как никак – алкогольный напиток, и его употребление будет иметь свои последствия утром, если не рассчитать возможности своего организма. И после празднования дня пива ни в коем случае не садитесь сами за руль авто.

С днем пива картинки