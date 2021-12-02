В переводе с латинского языка имя Сергей означает "высокий", "знатный".

Имя Сергей - это современная форма устаревшего имени Сергий, которое произошло от латинского "servi dei", в переводе означающее "слуга Бога". Вторая версия - Сергии - это наследники древнего троянского рода.

Происхождение имени Сергей

Это имя имеет латинское происхождение. Образовано оно от римского родового имени Sergius, что означает "высокий" и "знатный".

Формы имени Сергей

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Сережа, Сережка, Серж, Сереженька, Сергейка, Сергуля, Сергуся, Сергуша, Сергуня, Сергий, Сергиус, Серж, Серхио, Сержи, Серджи, Сергиуш.

Имя имеет женский вариант во французском языке - Серджине (Sergine).

Характер Сергея в детстве

Маленький Сережа растет впечатлительным и любопытным мальчиком. Он очень чувствительный и ранимый, его легко задеть замечанием или обидными словами. Он болезненно реагирует на разные шалости детей в отношении его. Сережа иногда вредничает, чтобы привлечь к себе внимание взрослых.

Сережа имеет много друзей и не любит одиночество. Это очень непоседливый и активный мальчик. В учебе он, как правило, не очень усердный. Вместо выполнения домашнего задания предпочитает поиграть в футбол с друзьями. При возникновении проблем он надеется на старших товарищей и не берет на себя ответственность.

Характер и судьба Сергея

Взрослый Сергей сильно меняется с возрастом. Он становится сильным и уверенным в себе человеком, который защищает слабых и отвечает за свои поступки. Он больше не зависит от чужого мнения и не жаждет внимания, ведь это самодостаточный мужчина.

Читайте такжеЗначение имени Андрей: характер, судьба, совместимость с другими именами Сергей спокойный и уравновешенный, его трудно вывести из себя. Он ценит своих друзей и никогда их не предает. Сергей очень привлекает других людей и имеет много друзей. Ответственность и справедливость Сергея нравится многим. Он также авантюрен, не боится рисковать и принимать необычные решения.

Сергей добивается большого успеха в карьере. Он может стать хорошим дипломатом и вести успешные переговоры. Часто Сергеи становятся юристами, журналистами, военными, актерами. Сергей трудолюбивый и дисциплинированный.

Из недостатков Сергея можно назвать упрямство, обидчивость, скрытность, нетактичность, слабое чувство юмора.

Сергей в любви и браке

Сергей очень романтичный и заботливый ухажер. Он умеет делать подарки и красивые комплименты, но ждет такой же заботы в ответ. Сергею не нравятся гордые, грубые и неприступные девушки. Ему очень важно, чтобы его избранница была доброй, скромной, спокойной. Она должна ценить семью, любить детей и очень уважать родителей. Сергей стремится завести крепкий и надежный брак с достойной женщиной.

"Зимний" Сергей рано женится и очень балует жену и детей.

Рожденный весной Сергей больше сосредоточен на карьере и уделяет мало внимания детям.

Сергей, который рожден летом, ответственный муж и очень строгий отец, ему тяжело найти общий язык с детьми-подростками.

"Осенний" Сергей быстро влюбляется, но также быстро переживает расставания. У него часто бывает несколько жен за жизнь.

Совместимость Сергея с женскими именами

Высокая совместимость у Сергея с Анной, Анастасией, Варварой, Верой, Марией, Дианой, Людмилой, Галиной, Кларой, Татьяной, Миррой, Светланой, Юлией.

Низкая любовная совместимость Сергея с такими женскими именами: Таисия, Антонина, Елена, Ева, Лариса, Тамара, Лидия, Марина.

Именины Сергея

Сергей отмечает именины 15 января, 27 января, 2 апреля, 25 апреля, 1 июня, 6 июня, 11 июля, 18 июля, 25 августа, 24 сентября, 8 октября, 11 октября, 20 октября, 23 октября, 29 ноября, 11 декабря.

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Автор: Екатерина Пулатова