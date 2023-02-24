Рожденные под этими знаками женщины получат шанс начать новую главу жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, в жизнь представительниц которых ворвутся перемены уже на следующей неделе - в период до 5 марта.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины получат шанс начать новую главу жизни.

Знаки Зодиака, чья жизнь изменится - кто в списке

С большой вероятностью перемены в указанный период придут в жизнь женщин-Стрельцов. Чтобы принять их, не спугнуть, и главное - получить желаемое, а не вынужденное, представительницам данного знака астрологи рекомендуют стараться максимально экономить свои силы и энергию, а также особо не тратиться. Лучше всего следующею неделю Стрельцам погрузиться в домашние дела и духовные практики. А чтобы не настигали лень и апатия, им стоит хотя бы на какое-то время уединиться и заняться каким-нибудь любимым делом.

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Изменить жизнь получат шанс женщины-Водолее. Одно из основных условий для этого - стараться сдерживаться, не поддаваться своим взрывным эмоциям, которые могут спугнуть перемены. Неделя будет не из простых, однако эти испытания как раз и дадут свои плоды в виде долгожданных изменений. И постепенно жизнь войдет в спокойное, размеренное русло.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые будут особенно успешными до 5 марта.

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