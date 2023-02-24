Рожденные под этими знаками женщины получат шанс добиться желаемого.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут особенно успешными на следующей неделе - в период до 5 марта.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины получат шанс добиться желаемого.

Счастливицы недели по знаку Зодиака - кому скоро повезет

Стать лучшей версией себя в указанный период должно получиться у женщин-Раков. Для этого представительницам данного знака необходимо излучать силу, уверенность и свое очарование. Только в таком случае они получат шанс на успех в любой сфере жизни. И это при том, что на следующей неделе их две основные планеты будут слабыми. В связи с этим астрологи советуют Ракам не расходовать свою драгоценную энергию, а также скептически относиться к сомнительным предложениям.

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Воплотить свои мечты в реальность на следующей неделе получится у женщин-Тельцов. Главное условие - быть ответственными и в меру напористыми. В указанный период их лучшими "друзьями" должны стать сдержанность, дисциплинированность и внимательность. Именно эти качества помогут им добиться желаемого результата и стать счастливее.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые в марте столкнутся с рядом неприятностей.

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