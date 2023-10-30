Им придется сдвинуться с мертвой точки.

Астрологи назвали два знака Зодиака, перед которыми в ближайшее время откроются новые горизонты. Они смогут значительно продвинуться вперед.

Близнецы

Близнецам предоставится шанс на миллион. Судьба подарит им возможность хорошо устроиться в этой жизни. Они могут смело искать новое место работы, если нынешнее их не устраивает. Звезды будут благосклонны к ним.

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Однако Близнецам стоит подумать и о собственном бизнесе. Возможно хватит работать на кого-то? Вы и сами можете прекрасно со всем справляться. Подумайте о том, как все сделать в лучшем виде.

Скорпион

Скорпионы, кажется, уже засиделись на одном месте. Поэтому судьба решила нарушить ваше спокойствие и уже совсем скоро она сделает так, что вы будете крутиться, как белка в колесе. У вас будет очень много работы и задач, которые придется молниеносно решать.

В этом есть огромный плюс. Во-первых, вы станете быстрее и сильнее, а, во-вторых, сможете заслужить уважение начальства. Да-да, вы можете установить даже дружеский контакт с ним.

Напомним, конец осени принесет этим знакам Зодиака безумную радость.

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