В своем интервью таролог рассказал, когда в Украине наладится ситуация со светом.

Известный экстрасенс Макс Гордеев дал прогноз касательно ситуации с электроснабжением в Украине. Он сделал расклад таро и заявил, что для полной стабилизации ситуации нужно около шести месяцев.

Наиболее тяжёлая ситуация остается в Киеве и Киевской области. Вот что еще он сказал в интервью Славе Демину:

"Я вижу негативный аспект. Я вижу прилеты, которые еще, к сожалению, будут в этом регионе (Киевская область, - ред). Я вижу, что ситуация будет не очень позитивной где-то до двух месяцев. Будет то включаться, то выключаться. Стабильности нет. И снова выпадает карта ожидания".

В Киеве в ближайшем будущем стоит ждать "прилеты" со стороны оккупантов. Это повлечет за собой еще большие отключения электроснабжения для потребителей.

"Очень тяжелая ситуация. И многое нам не говорят, потому что не хотят, чтобы эта информация выходила за рамки. Неделя нужна, чтобы ситуация стала более-менее стабильной. Если не будет никаких "прилетов". Но снова проблема в обещаниях людей. Но ждите очень тяжелый период именно в Киеве. Карта Луны говорит о темноте", - прокомментировал Гордеев.

В целом по Украине ситуация со светом будет стабильной примерно к началу лета.

"До шести месяцев эта ситуация разрешится. К сожалению, сегодня выпадает карта ожидания. Проблема не в том, что мы не можем устранить неполадки, а проблема в том, что мы ждем, ждем выполнения обещаний. Я вижу карту иллюзий. Нам что-то обещают, но на самом деле не выполняют. Нам помогают, но пока что нет тех необходимых деталей", - резюмировал Макс Гордеев.

Напомним, Экстрасенс Макс Гордеев назвал дату, когда в Украине закончатся проблемы со светом.

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