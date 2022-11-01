Таролог говорит о том, что сложная ситуация будет продолжаться еще несколько месяцев.

Известный экстрасенс Макс Гордеев в интервью Славе Демину ответил, когда в Украине закончатся проблемы со светом. Таролог утверждает, что ситуация будет оставаться крайне сложной еще минимум два месяца.

"Очень тяжелая ситуация выпадает. Людям будет очень тяжело еще как минимум два месяца, потому что тут идет число 2. Для чего это делается? Выпадает карта эмоций - туз кубков. Конечно, это для того, чтобы все боялись. Они (оккупанты, - ред) нашли новую сторону своего "гадючества" - это бить по энергообъектам. Прилеты по электростанциям будут продолжаться", - сказал Гордеев.

Окончательно она стабилизируется не раньше конца зимы.

"Это будет продолжаться до 4-5 месяцев. Тогда ситуация более-менее станет лучше. Но на данный момент я вижу, что ситуация начнет выравниваться с начала года. Появится какая-то нереальная сила, потому что именно по тузу жезлов с первого месяца следующего года будет позитивная ситуация в Украине", - добавил экстрасенс.

Напомним, астролог шокировала предсказанием на ноябрь.

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