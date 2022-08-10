Роман Шептицкий дал прогноз по войне на август.

Экстрасенс Роман Шептицкий сделал расклад на картах Таро и определил, как взрывы в Новофедоровке изменят ход войны в Украине.

"Произошедшее 9 августа событие в Крыму может вкорне изменить ход войны. Главное продержаться до 10-12 августа. В эти дни будут происходить такие события, которые вкорне будут менять ход войны и ускорять нашу победу", - сказал Шептицкий на своем YouTube-канале.

Он добавил, что взрывы в Крыму - это хороший урок оккупантам. Если ранее рашисты поставили Украине ультиматум - или Запорожье войдет в состав России, или там будет пустыня, то сейчас мы ответили им тем же.

"Или Крым будет украинской землей, или там будет пустыня. Работа над этим велась давно. Украина уже имеет военное усиление, и оно будет еще прибывать. Также очень скоро может быть решен вопрос по уничтожению Крымского моста", - добавил экстрасенс.

Напомним, ранее известный астролог рассказал, как будет уничтожен Крымский мост.

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