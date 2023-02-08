Узнайте, что Водолеям напророчили карты на второй месяц этого года.

В прогнозе Таро для Водолеев на февраль 2023 года первой выпадает Верховная Жрица. Это довольно сильная карта, символизирующая размышления, мудрость, потребность принять решение, право выбора, рассуждения о чем-то глубоком. Судя по этой карте, судьба подарит Водолеям ситуацию, где они должны будут взять ответственность в свои руки.

Также эта карта говорит о суете и настойчивости. Возможно, в феврале этим людям придется чего-то добиваться, доказывать справедливость, возможно, идти в суд и отстаивать свои права.

Вторая карта - это Повешенный. Данная карта говорит о том, что человеку придется идти на уступки, отказываться от своих интересов, жертвовать чем-то. Но в то же время карты говорят, что от тех проблем, которые навалятся на него в феврале, он отойдет довольно быстро и не будет принимать их близко к сердцу.

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Опытные тарологи говорят, что если выпала карта "Повешенный", зачастую нужно уточнение в виде дополнительной карты или близко лежащей в раскладе карты. Если просматривать следующую карту, то это карта "Верховного суда" или "Правосудия". Она говорит о том, что всегда приходит час расплаты, все становится на свои места, всегда восторжествует справедливость. Частично это перекликается с Верховной Жрицей, выпавшей в начале расклада.

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, в которых живет "демон".

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