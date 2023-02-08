Эти люди могут быть одержимы чем-то как в прямом, так и в переносном смысле.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, в которых живет "демон" - определенная одержимость мешает им полноценно жить, общаться с друзьями, строить отношения. О ком идет речь и какие у них пороки - читайте в материале.

Овен

Овны часто одержимы импульсивностью и взрывным характерам. Из-за своего упрямого поведения они могут ссориться с близкими людьми. Доходит до того, что из-за ерунды они могут не общаться с родными неделями, месяцами или годами!

Овны могут легко вычеркивать из жизни людей по собственной глупости, а в моменты особого напряжения легко наговаривают гадостей и унижают оппонентов. Но нужно понимать, что не только в них самих вина - это все "демон" импульсивности.

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Скорпион

В это знаке живет "демон" ревности. Они очень часто устраивают своим вторым половинкам допросы по поводу того где они были, с кем, куда планируют идти, с кем хотят встретиться, на кого подписаны в социальных сетях и тому подобное. Конечно, такой подход нравится далеко не всем, однако Скорпионы не могут перебороть в себе это чувство.

Стрелец

В этом знаке Зодиака живет "демон" неорганизованности. Стрельцы часто куда-то опаздывают, несвоевременно выполняют работу или сдают отчеты, у них дома или на рабочем месте настоящий бардак, а сами они могут выглядеть неопрятно.

Эти люди часто обещают себе начать новую жизнь с понедельника, но не уточняют с какого, поэтому в их судьбе практически ничего и никогда не меняется.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые не умеют держать себя в руках.

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