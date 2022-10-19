Эксперт составил прогноз и проанализировал важные события последнего времени. Он говорит, что в ближайшем будущем такого стремительного освобождения территорий не предвидится.

Известный астролог Дмитрий Уранус рассказал о том, какие военные события будут в ближайшее время в Украине. Он подчеркнул, что западные союзники очень медленно реагируют и не хотят опережать проблемы. Уранус добавил, что массированные ракетные обстрелы, которые последнее время только участились, подталкивают западные страны давать Украине помощь.

"Массированный обстрел Украины 10-11 октября как бы подтолкнул западные страны для ускорения поставок ПВО и дополнительной военной помощи. Видимо без этого обстрела запад тянул бы и дальше, и давал нам меньше вооружений. Похоже на западе умеют работать только с данностью, но совсем не умеют действовать на упреждение…" - прокомментировал астролог.

Однако Дмитрий заметил, что наступления в период до 25 октября не будут иметь никаких особых успехов.

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"Соединение Солнца и Луны, в надире, карты новолуния 26 сентября, благоприятствует Киеву для возвращения утраченных территорий, что уже произошло. Множество населенных пунктов было отвоевано период с 26 сентября по 9 октября. Наступления в этот период действительно были удачны. В карте полнолуния, она в силе с 9 октября по 25 октября, таких оптимистичных прогнозов по возврату захваченных территорий уже нет", - сказал Уранус.

Как утверждает Уранус, все станет гораздо сложнее и подобных радостных событий будет меньше.

"Успеха меньше. В астрокартограмме видно, что линия Плутона проходит рядом с Херсоном, делая этот участок фронта очень тяжелым и неблагоприятным для наступления в ближайшие недели. Последнее наступление на Мыловое, 15 октября, было начато при точном соединении Луны и Марса в Близнецах, после чего Луна стала "без курса". И к чему это наступление привело? Кто знает, тот поймет. Момент для наступления был очень плохой…" - резюмировал специалист.

Напомним, экстрасенс Гордеев предсказал массовые атаки на крупные города Украины в ответ на Крымский мост.

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