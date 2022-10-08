Эксперт предупреждает, что оккупанты будут пытаться отомстить за мост.

Экстрасенс Макс Гордеев спрогнозировал ближайшее будущее в войне в Украине. Так, в эксклюзивном комментарии УНИАН он отметил, что Россия точно будет наносить удары в ответ на то, что Крымский мост подвергся разрушениям.

Впрочем разрушение моста стало отправной точкой для жителей Крыма и судьбы полуострова в целом.

"Ситуация будет очень насыщенной. Первое, что выпадает - это карта гнева, злости. Это говорит о том, что очень много людей сейчас начнут говорить об этом, и после этого взрыва начинается очень тяжелый период для Крыма. Это была такая точка отправления очень сильных изменений именно в Крыму. Как я и предупреждал в своем предсказании о том, что именно русские взорвут этот мост. То есть эта ситуация возникла не так, как некоторые говорят, что это вандалы или случайность. Это запланированная акция именно россиян. Но они не понимают, что эта ситуация сейчас сыграет нам на руку", - сказал Гордеев. Видео дня

Он подчеркнул, что жителям больших городов сейчас нельзя игнорировать воздушные тревоги, поскольку Россия будет "накрывать" снарядами крупные города.

"Россия 100% будет пытаться показывать, что она что-то нам сделает за это. Да, будут какие-то аспекты негативные, она будет делать что-то в нашу сторону, это 100%. Дальше будут страдать Запорожье, Днепр, Одесса и Киев может даже. Они действительно могут планировать какие-то массовые атаки. Надо быть в этих аспектах очень и очень осторожными", - добавил Гордеев.

Напомним, астролог Влад Росс назвал дату конца эпохи Путина.

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