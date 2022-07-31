Эксперт утверждает, что через 9-10 лет Россия вновь может напасть на Украину.

Известный астролог Дмитрий Уранус составил прогноз для Украины на несколько лет вперед и предсказал опасность для нашей страны.

По его словам, осенью текущего года Россия запросит переговоры с Украиной и предложит какие-то мирные соглашения. И вот здесь таится самая большая опасность, так как через 9-10 лет в Украине может повториться ситуация, как 24 февраля.

"Осенью Россия, скорее всего, запросит переговоры и предложит какие-то мирные соглашения. Но на это не стоит идти, иначе через 9-10 лет начнется новая война с Россией, еще более страшная и разрушительная, и война 2022 года окажется просто разведкой боем. Долгосрочный прогноз показывает, что если не довести эту войну до конца, до поражения России, до падения путинской власти, если этот конфликт будет заморожен, если не будут возвращены все захваченные территории, то Украина перестанет существовать в течение 10 лет из-за новой войны", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее астролог предрекла Украине судьбоносный период.

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