Роман Шептицкий не исключил, что ВСУ пойдут в контрнаступление.

В период рождественских праздников можно ожидать обострение активных боевых действий в Украине.

Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал экстрасенс и таролог Роман Шептицкий, отметив, что ситуация может и измениться, ведь в целом карты показывают, что в январе будет наблюдаться определенная "заморозка" войны: "То есть, какая ситуация сейчас на фронте, такова она пока и останется".

"Не исключаю, что в январе будет контрнаступление, но больше идет энергия подготовки. Даже если контрнаступление где-то будет начинаться, нам крайне необходима благоприятная погода. Также ВСУ могут освободить Запорожскую, Херсонскую, Луганскую, Донецкую области. Сейчас делается все для того, чтобы разбить врага", - отметил Шептицкий.

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Таролог добавил, что февраль 2023 года будет благоприятным для того, чтобы Украина получила новые ресурсы и помощь от партнеров.

Ранее Шептицкий не исключил, что в первые три месяца 2023 года Россия может совершить повторное наступление на Украину.

Также таролог предупредил, что российские войска продолжат обстреливать мирные украинские города: "Россия может затрагивать те города, которые еще не бомбила, а может бить по тем, куда уже наносила удары".

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