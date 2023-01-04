По прогнозу Романа Шептицкого, весь период до лета не будет легким для Украины.

В первые три месяца 2023 года Россия может совершить повторное наступление на Украину.

Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал экстрасенс и таролог Роман Шептицкий, оценив риски подобного развития событий:

"Не могу 100% сказать, что так и будет, но такая энергия есть".

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По его словам, весь период до лета не будет легким для Украины:

"Может быть нагнетание ситуации со стороны Беларуси, в России может быть очередная волна мобилизации. Есть угроза массированных ракетных ударов. Однако, чем дальше - тем больше их ресурс истощается. Конечно, у РФ есть старые запасы, но они уже почти все исчерпаны. К тому же наши воины ВСУ каждый день "разбивают" их склады. То есть для таких массированных ударов по Украине они хотят привлечь и другие страны".

Также Шептицкий прогнозирует, что Россия продолжит попытки оставить Украину без света, воды, тепла и газа:

"Часть таких атак будет успешно отражена, особенно в феврале. Кроме того, в феврале нам должна поступить помощь - деньги, оружие, система ПВО Patriot".

Ранее астролог Валентина Виттрок спрогнозировала, когда Россия может совершить новые массированные атаки дронами и ракетами.

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