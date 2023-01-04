По словам Романа Шептицкого, Россия пока не остановится.

Экстрасенс Роман Шептицкий разложил карты Таро и увидел, какая опасность нависла над большинством украинских городов. По его словам, Россия продолжит обстреливать наши города.

"На самом деле что-то однозначно просчитать сложно. Россия может затрагивать те города, которые еще не бомбила, а может бить по тем, куда уже наносила удары. Неделя на неделю не похожа. Однако, если все-таки выделять города, то под угрозой те, где есть важные объекты критической инфраструктуры", - сказал Шептицкий в комментарии УНИАН.

Он добавил, что под угрозой Киев и Киевская область, Одесская, Николаевская, Сумская, Черниговская, Хмельницкая, Житомирская и Винницкая области. Оккупанты не оставят в покое и правый берег Херсонщины.

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"Есть угроза воздушных ударов, энергии наступательных действий пока не вижу", - уточнил экстрасенс.

Однако в Волынской и Ровенской областях больше идет нагнетание со стороны Беларуси. Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская и Франковская области также под угрозой обстрелов.

Не спокойно будет в Запорожской и Харьковской областях: "Энергия по обстрелам является высокой, но наступательных действий не будет, потому что у России уже нет таких ресурсов".

Напомним, ранее астролог назвала даты, когда в Украине закончится "кровавая бойня".

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