С 5 февраля ситуация в Украине ухудшится, отметила Валентина Виттрок.

Астролог Валентина Виттрок спрогнозировала, когда Россия может совершить новые массированные атаки дронами и ракетами.

В комментарии УНИАН она назвала самые опасные даты и периоды оставшихся двух месяцев зимы. По ее словам, в эти дни по всему миру могут происходить катастрофы:

"До 8 января людям будет очень тяжело. После - Солнце войдет в 1 дом, и ситуация будет улучшаться… Критические дни зимой - 21 января, 5 февраля, 20 февраля. 18-24 января Солнце в соединении с Плутоном в транзите. Это критический период. Могут быть массовые катастрофы по всему миру".

По прогнозу Виттрок, именно в этот период, с 18 до 24 января, могут быть новые "прилеты" и жертвы в Украине, однако, еще больше ситуация обострится в начале февраля:

"Но это такая дежурная ситуация, ее будут контролировать. А вот с 5 февраля ситуация ухудшится. В этот период могут быть массированные атаки".

Также астролог прогнозирует, что в конце января Россия будет снова пытаться принудить Украину к переговорам, но тщетно.

Когда закончится война в Украине - прогнозы астрологов

Напомним, астролог, хиромант и психолог Владимир Бадиян сделал прогноз относительно того, когда завершится война в Украине. По его словам, это должно произойти весной 2023-го года.

А астролог Полина Павлова предрекла свержение путинского режима в 2023 году, а также большие негативные изменения в РФ.