В августе произойдут ключевые события.

Экстрасенс Роман Шептицкий рассказал, что в августе 2022 года произойдет переломный момент в войне. Могут быть какие-то события, которые ускорят нашу победу.

"Еще весной мне пришло то, что война полностью закончится после освобождения Мариуполя. Это очень важная, "сакральная" точка. То есть острых боевых действий уже не будет. С августа зависит, что будет дальше. Также важен будет октябрь. Могут произойти ключевые события, которые помогут быстрее завершить войну", - сказал Шептицкий в интервью УНИАН.

Он добавил, что освобождение наших территорий состоится однозначно. Это может произойти в 2023 или 2024 году. Может быть, сразу Донбасс не вернется в Украину, но он будет под нашим контролем.

"У Крыма также есть все шансы вернуться в Украину. Под большим вопросом сейчас уничтожение Крымского моста. К концу августа он может быть уничтожен. То есть, в августе произойдет перелом в войне. В общем, вопрос возвращения Крыма может длиться несколько лет, однако в любой момент ситуация может ускориться", - отметил экстрасенс.

Напомним, экстрасенс напугал прогнозом на 24 августа.

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