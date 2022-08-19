По словам эксперта, вскоре оккупанты начнут бежать из Украины.

Астролог Влад Росс заявил, что прямо сейчас начинается ужасающая для России ситуация. На фронте произойдет перелом в пользу Украины.

"20 августа Марс (планета войны) перейдет из неподвижного Тельца в Близнецы. Тогда мы сможем двигать фронты, развивать свою ситуацию. Не удивляйтесь, крымчане, если в этот период по вам будут лететь ракеты. Беларусь ждет та же участь. То есть линия фронта начнет сдвигаться, и это будет происходить в пользу Украины", - сказал Влад Росс на своем YouTube-канале.

Он добавил, что вскоре Вооруженные силы Украины выгонят оккупантов с наших территорий.

"В октябре-ноябре мы увидим, как ВСУ будут просто "разбивать" в пух и прах Российскую Федерацию и оккупантов. Тогда же захватчики начнут бежать с наших территорий, в том числе из Херсона, Запорожья, Донецка, Луганска. Для них это будет ужасающая ситуация, которая начинается прямо сейчас", - добавил эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев напугал прогнозом на 24 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: