"Путину противна Галичина, и он будет испепелять ее", - сказал Росс.

Известный астролог Влад Росс рассказал, что президент РФ Владимир Путин готовится к атомной войне. Уже в августе он может нанести удар по западной Украине.

По словам эксперта, Путину уже нечего терять, поэтому он может решиться на ядерный удар.

"Путин уже готовится к атомной войне и продумывает ситуацию. Он понимает, что жить ему осталось всего несколько месяцев. Он болен, он при смерти, ходячий труп. Его уже абсолютно ничего не держит на Земле. И он может запомниться в истории планеты, как человек, применивший ядерное оружие", – отметил Влад Росс в комментарии Главреду.

Также астролог добавила, что диктатор Путин может нанести удар по городам западной Украины, а вот Киев и Одесса пока находятся в безопасности.

"Путину противна Галичина, и он будет испепелять ее. Вместе с Польшей. Самое опасное место в плане нанесения ядерного удара Россией – это западные города Украины: Львов, Ивано-Франковск и Луцк. Наибольшая опасность существует для Луцка, поскольку там в понимании Путина находятся "нацисты". Это – самые опасные места, куда шизофреник Путин может нацелить ракеты с ядерными боеголовками", – добавил Росс.

Напомним, ранее экстрасенс назвал дату, когда захватчики будут "валить" Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: