По словам эксперта, российские оккупанты будут безжалостно атаковать города-герои, в том числе и Киев.

Известный экстрасенс Макс Гордеев назвал точную дату, когда российские оккупанты будут бомбить Киев. По его словам, в этот день лучше поберечь себя и не выходить из дома.

Ранее эксперт назвал пять самых опасных дней августа, среди которых оказались и 7-8 августа. По его словам, именно в эти дни могут быть "прилеты" не только по центрам городов, но и по окраине.

Больше всего могут пострадать города-герои - Киев, Днепр, Харьков, Одесса.

"Особенно в этот день будут "валить" Киев", - сказал Гордеев на своем YouTube-канале.

Он добавил, что в эти дни стоит поберечься и в случае сигнала воздушной тревоги спуститься в укрытие.

Напомним, ранее УНИАН собрал топ мнений астролог и экстрасенсов по поводу окончания войны в Украине. Многие из экспертов отмечают, что ситуация в Украине начнет налаживаться уже к концу 2022 года.

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