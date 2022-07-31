Многие из экспертов отмечают, что ситуация в Украине начнет налаживаться уже к концу 2022 года.

Астрологи, экстрасенсы, рунологи, мольфары с первых дней войны пытаются узнать, когда же наконец украинцы услышат заветную фразу "Мы победили!" И вот что они говорят по этому поводу.

Астролог Дмитрий Уранус уверен, что уже осенью Украина сможет освободить от российских оккупантов Донбасс. Ближе к зиме Украина возьмет контроль и над югом страны, и над оккупированной Херсонской областью. Также, по его словам, совсем скоро мы сможем вернуть полуостров Крым, который был аннексирован еще в 2014 году.

Экстрасенс Яна Пасынкова сделала расклад на картах Таро и определила, что Украина может победить в войне через 15 месяцев после ее начала.

"Главное, хочу сказать, что победа обязательно будет наша. Пока карты показывают, что мы можем победить за 15 месяцев с начала широкомасштабного вторжения. Но, подчеркну, так карты показывают сейчас, сегодня. Однако смотреть нужно регулярно, и картинка будет меняться. Ведь война – это сотни тысяч решений каждый день. Кроме того, следует понимать, что войны будут всегда. По крайней мере, пока на ведущих должностях находятся мужчины. Когда эти места займут женщины, мир изменится к лучшему", - сказала Пасынкова.

А вот экстрасенс Макс Гордеев убежден, что в день празднования Ивана Купала уже начался отсчет до окончания войны в Украине.

"Всё будет постепенно. Не стоит ждать "звоночка", что, вот, война закончилась и все могут вернуться домой. В каждом городе война будет заканчиваться постепенно и своевременно. Но 7 июля начался отсчет окончания войны", - сказал Гордеев.

Астролог Влад Росс отмечает, что горячая фаза войны должна закончиться на ретроградном Марсе. Скорее всего, это произойдет около 21 ноября.

"Все поймут, что Владимир Путин проиграет, а российская армия отходит к административным границам РФ. Они начнут терять не только оккупированный Херсон, но и другие города. И даже применение атомного оружия Путину не поможет", - сказал Росс.

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