К концу августа напряженность начнет постепенно спадать.

Во второй половине августа Марс идет на квадратуру с Солнцем и это усилит напряженность, конфликтность и воинственность.

Такой прогноз сделала астролог Елена Зимовец.

"В плюсе эти энергии можно направить на конструктивные задачи, а для этого нужен холодный рассудок. Ряд транзитов будет способствовать этому", – отметила она.

Астролог прогнозирует, что август должен четко показать, какие сферы жизни нуждаются в серьезном системном обновлении: "Эти проявления начались уже в июле. В августе они достигнут определенности, когда очевидным будет то, что прежде не бралось в расчет как несущественное или вовсе не было в поле зрения".

А вот конец августа Зимовец назвала наиболее продуктивным периодом. Напряженность начнет постепенно спадать, угроза массированных ракетных обстрелов снизится, как и накал боевых действий на фронте.

Ранее таролог Роман Шептицкий предсказал скорый перелом в войне и судьбоносные события для Украины.

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