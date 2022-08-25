Не стоит недооценивать врага, отметила Ирина Звягина.

Астролог Ирина Звягина спрогнозировала до конца 2022-го и в 2023 году серьезные политические интриги в Украине во власти, скандалы и раскрытие правды.

Свой прогноз она опубликовала в Facebook.

"Уран в Зените – указание на нестабильность власти, действия ключевых лиц в непредсказуемом ключе. Уран в квадрате с Венерой – тайны и интриги, политические инциденты, скандалы, раскрытие правды. Марс в 10-м доме – сильный и экзальтирующий, но его квадрат с Солнцем на асценденте – это борьба за власть на уровне правящей верхушки. Позиция президента нестабильна. Посмотрим, как и в чем проявится", – отметила она.

Вместе с тем в указанный период в Украине будет укрепляться армия, но ситуация будет непредсказуемая, добавила астролог:

"По теме действующей армии в соляре работает Большой Крест в фиксированных знаках. Весьма тяжелая конфигурация, в ней задействованы и Лунные Узлы. Она же дает активную динамику и защиту. Это та карма, которую несет народ Украины, и здесь можно ждать много непредсказуемого. По сути, армия Украины сейчас и создается (Уран в соединении с Восходящим лунным Узлом в Зените). И приобретает в обществе все большее доверие".

Отдельно Звягина предупредила об опасности со стороны противника.

"Не стоит недооценивать врага, у него еще большие резервы. Нептун сильный, он в обители и в аспекте с Луной. Врагом в ход будут пущены все "механизмы" Нептуна – шпионаж, агентурная сеть, подкуп, шантаж, информационные технологии. Агентурная сеть – это очень серьезно, и в соляре на это прямое указание".

Напомним, астролог Ирина Звягина спрогнозировала, что развязанная Россией война против Украины не закончится до конца текущего года. Мало того, скорее всего, боевые действия затянутся до лета 2023-го.

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