Звезды не предвещают чего-нибудь страшного, отметила Ольга Медвецкая.

Астролог Ольга Медвецкая спрогнозировала, стоит ли опасаться массированных обстрелов Украины в ближайшие дни.

Свой прогноз она сделала в Instagram.

"Здесь такая штука. Головой я понимаю, что было бы вполне закономерно с их нелепой стороны что-то мерзкое сделать. Однако звезды не предвещают чего-нибудь страшного. Вполне допускаю, что будут обстрелы, однако это уже обыденное положение вещей", – отметила астролог.

"Есть напряженные аспекты, куда без них. Но конфликт Солнца с Марсом, скорее, о невозможности, в конце концов, сделать то, что планируешь, куда вкладываешь усилия. Это и в жизни, и на поле боя – делаешь-делаешь, а она ни туда, ни сюда. Что же набираемся терпения и готовимся к благоприятным дням, чтобы прорваться вперед", – добавила Медвецкая.

Также астролог предупредила о вероятных вбросов неправдивой информации в СМИ:

"Погрешности в работе техники, транспорта и проблемы во взаимопонимании и мышлении будут сопровождаться всю неделю. А еще велика вероятность лживых выбросов в СМИ. Фильтруйте то, что вам пытаются положить в голову и остерегайтесь мошенников… В конце недели (27.08) молодой Месяц к нам приедет, а значит в ближайшие дни не перенапрягайтесь, потому что силы и физические, и эмоциональные уже почти на дне".

Напомним, на днях астролог Ольга Медвецкая спрогнозировала снижение риска катастрофы на атомной станции.