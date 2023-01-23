Россия может нанести серьезный удар.

Астролог Яна Тимощук описала жуткие события, которые ждут Украину в 2023 году. В нашей стране возможны катастрофы, беду принесет Россия.

По словам Тимощук, украинцам не стоит бояться катаклизмов, в этом плане нам повезло. Однако есть другие угрозы, которые связаны с водой.

"В целом, если смотреть в истории, иногда я еще подключаю астрологию, я занимаюсь ведической астрологией и мы берем вектор астрологии-истории. Это год черного водяного Кролика, и он говорит о том, что катастрофы в истории происходили как раз, в определенные года... И авиакатастрофы могут быть, и здесь могут быть вопросы в управлении Украины", - отметила астролог.

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Другим странам тоже стоит готовиться к беде. В Японии могут быть цунами, а в РФ будет максимально неспокойно. Страна-агрессор будет устраивать теракты и это может отразиться на Украине. Однако астролог отметила, что куда больше горя могут принести украинцам другие события.

Так, Тимощук видит опасность с воды. Возможно, в Украине будет наводнение. Помимо этого, РФ может нанести удары с Черного моря. Также возможно, что рашисты решат подорвать дамбы, что тоже приведет к трагедиям и наводнению.

Напомним, ранее таролог ошарашила прогнозом по окончанию войны.

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