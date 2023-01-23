По словам Тимощук, активные боевые действия затягиваются.

Таролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и определила, что война в Украине в этом году не закончится, как прогнозировали многие эксперты в сфере эзотерики.

По словам Тимощук, есть два сценария развития событий. В худшем случае война закончится в 2025 году, в лучшем - раньше. Однако для скорейшей победы Украине необходимы поставки оружия, чтобы мы могли противостоять российской агрессии.

"Выпадает карта аркан "дьявола". Если отсчитать 15 месяцев с даты наступления 24.02, то получаем июнь 2023 года. В это время хороший период для Украины в плане деоккупации территорий. К сожалению, специально затягивают войну, вооружения не хватает", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

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Она добавила, что, начиная с 2026 года, мир начнет меняться. Будет очень много изменений, которые позволят украинцам зажить нормально. Однако эксперт не исключает, что возможна и повторная полномасштабная война.

Напомним, ранее астролог назвала 8 городов, где вскоре придется просто выживать.

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