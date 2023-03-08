По словам Тимощук, они будут уже этой весной.

Астролог Яна Тимощук рассказала, что весна 2023 будет огненной и трансформационной. В этот период могут быть перестановки во власти, а также Россия может применить ядерные боеголовки.

Как говорит Тимощук в интервью УНИАН, с 6 по 10 марта будет переломный период из-за сильного влияния Луны, а именно будет полнолуние. Затем будет солнечное и лунное затмение, после 20 апреля. Особенно солнечное затмение может влиять на умы людей, на власть.

Кроме того, с 15 по 25 июля и с 10 по 15 августа также будут переломные дни.

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"Солнце сжигает, можно увидеть сильную стихию огня - ядерные боеголовки, разрушения. Будут переломные моменты на фронте, в политическом плане могут быть перестановки. Весной ситуация будет такая: то, что не может существовать как раньше, завершается и мы идем в новое. Весна будет огненной и трансформационной", - сказала астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал даты мощной битвы за Украину.

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