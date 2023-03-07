По словам эксперта, это будет завершающий этап в войне.

Астролог Влад Росс рассказал, что вблизи затмений, между 20 апреля и 5 мая, будет мощная и решающая битва за Украину. После этого Россия капитулирует.

В комментарии "Главреду" он отметил, что в этот период будет катастрофическое поражение Российской Федерации. А вот ВСУ смогут дойти до Мелитополя и Крыма, а также им удастся окружить Донецк и Луганск.

Кроме того, Украина получит оружие от западных партнеров, поэтому беда не обойдет Россию стороной. Возможны взрывы в Московской области и самой Москве.

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"И танки, и авиация, и многое другое неожиданно быстро будет поставлено в Украину. Так что Россию ждет масса сюрпризов по ее территории, в частности, будут мощнейшие прилеты в Московской области и Москве", – уточнил Росс.

Он отметил, что уже в мае 2023 года мир поймет, что Украина победила в этой кровопролитной войне.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал месяц нашей победы над Россией.

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