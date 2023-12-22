Киев также оказался в зоне риска.

Астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, какие города больше всего могут пострадать в январе в результате массированных российских атак.

По словам эксперта, дни с 4 по 9, с 12 по 18, с 28 по 31 января будут самыми горячими. Поэтому в эти даты стоит быть максимально осторожными.

Тимощук отметила, что в зоне риска Киев, Днепр, Одесса, Николаев и Сумы.

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"На приграничных территориях тоже может быть жарко, потому что там сконцентрированы все энергии. С точки зрения тонкого плана, пока она не реализована. Еще нет приказа, но есть определенная готовность. Ну и восточная часть Украины. Она остается одной из горячих точек", - говорит астролог.

Она добавила, что нелегко придется и Харькову. Он будет страдать от обстрелов.

"Не могу сказать, что РФ уже сейчас решает вопрос относительно захвата или уничтожения города, но планы такие у них есть. Могут быть разрушения в 2024 году", - уточнила Тимощук.

Напомним, ранее астролог ответил, кого будут мобилизировать в 2024 году.

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