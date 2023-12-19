По словам Влада Росса, могут призывать даже женщин.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что мобилизация в Украине будет только усиливаться в 2024 году. По его словам, есть задача - призвать как можно больше людей.

По его словам, вручать повестки будут минимум 20 тысячам людей, максимум - 30 тысячам людей в месяц.

"Привлекаться будут более зрелые люди, после 40 лет, чтобы не наносить удар генофонду Украины. То есть это будут мужчины, у которых уже есть дети, а молодых будут меньше трогать, потому что им нужно повышать рождаемость", - сказал Росс.

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Он добавил, что оказаться на фронте могут и женщины. Избежать мобилизации, продолжил астролог, не удастся.

"Также поголовно брать в армию будут женщин медицинских профессий. Они даже не смогут "откосить"", - подытожил эксперт.

Когда закончится война - мнение Влада Росса

Астролог рассказал, что очень важно дождаться весны. Именно в этот период может что-то произойти в России, что ей будет вообще не до нас.

"Будем ждать весны. Война может сразу же закончиться. Есть вероятность, что там созреет дворцовый переворот, Путина "скинут" или перед выборами, или сразу после них", - говорит Росс.

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