Конец января будет очень опасным.

Астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз для Украины на конец января и выяснил, что этот период будет особенно опасным в плане обстрелов и не только.

В своем Telegram-канале он назвал регионы, в которых возрастет вероятность ракетных ударов в конце января.

"Повышенная концентрация негативных влияний будет на территории западной Украины (вся территория, начиная с Хмельницкой области и до границы с Польшей), а также Харькова и Харьковской области. По всей Украине есть большая угроза для промышленных предприятий и военных объектов", - сказал Уранус.

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Астролог добавил, что сейчас происходит точное соединение Марса и Меркурия в Козероге. Точный аспект 27 января, аспект в максимальной силе с 26 по 29 января включительно. Аспект потеряет силу только 1 февраля.

"Кроме того, что данные аспект, в военное время, угрожает сильными обстрелами, ударами ракет и дронов, он еще несет с собой значительно возрастающую опасность на дороге, во время поездок. Будьте очень осторожны на дороге, за рулем. Сейчас лучше использовать общественный, а не личный транспорт. Если вы пешеход – переходя дорогу, будьте крайне внимательны. Водителям советую снизить скорость в два раза. Этот аспект несет опасность именно из-за торопливости и высокой скорости. У "гонщиков" будет срывать крышу, и они будут вытворять на дороге всякую дичь, делать опрометчивые маневры", - добавил эксперт.

В указанный период, Меркурий в соединении с Марсом, в напряженном аспекте к лунным узлам, заставляют людей делать безответственные поступки, которые понесут за собой тяжелые кармические последствия, продолжил Уранус. Может повыситься травматизм на производстве. Люди будут упорно нарушать технику безопасности, устраивать конфликты на рабочем месте и т.д.

"Также данный аспект усиливает активность криминальных элементов, скандалистов, драчунов, грабителей и налетчиков", - подытожил астролог.

Напомним, ранее ясновидящая назвала год, когда в Украине наступит полный мир.

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