По словам эксперта, еще два года Украина будет жить в условиях войны.

Болгарская ясновидящая Марияна Николаева сообщила, что война между Украиной и Россией продлится до 2025 года, а вот уже в следующем году можно будет говорить о перемирие.

"Если повезет, мир наступит в августе следующего года, то есть боевые действия продлятся в 2024-2025 годах. Пора заключить мир будет до осени, но осенью вероятность подписания соглашения будет очень мала. Война в Газе также продлится", - говорит Николаева.

Также она добавила, что президент РФ Владимир Путин пока не собирается отходить в мир иной или покидать свой пост. Наоборот, по словам ясновидящей, он укрепляет свои позиции.

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"Путин жив, судя по информации о дате его рождения, он даже выходит на более выгодные позиции. Другими словами, его еще труднее вытеснить из власти. Что касается двойников, то их действительно мало", - добавила Мариана.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус дал новый прогноз по войне. По словам эксперта, будет тупиковая ситуация на фронте. При этом стоит ждать обострения боевых действий.

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