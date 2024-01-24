Болгарская ясновидящая Марияна Николаева сообщила, что война между Украиной и Россией продлится до 2025 года, а вот уже в следующем году можно будет говорить о перемирие.
"Если повезет, мир наступит в августе следующего года, то есть боевые действия продлятся в 2024-2025 годах. Пора заключить мир будет до осени, но осенью вероятность подписания соглашения будет очень мала. Война в Газе также продлится", - говорит Николаева.
Также она добавила, что президент РФ Владимир Путин пока не собирается отходить в мир иной или покидать свой пост. Наоборот, по словам ясновидящей, он укрепляет свои позиции.
"Путин жив, судя по информации о дате его рождения, он даже выходит на более выгодные позиции. Другими словами, его еще труднее вытеснить из власти. Что касается двойников, то их действительно мало", - добавила Мариана.
Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус дал новый прогноз по войне. По словам эксперта, будет тупиковая ситуация на фронте. При этом стоит ждать обострения боевых действий.