Астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, что ждет Украину в октябре, какие события будут происходить на фронте, продолжаться ли массированные обстрелы, и когда закончится война.

Яна, дайте, пожалуйста, прогноз для Украины на ближайшее время. Какие основные события будут происходить?

15 сентября 2023 года начался кармический коридор затмений, который откроет новолуние. С 14 октября новолуние запустит сильную энергию на фронте, будет эскалация.

14 октября в Весах ожидается солнечное затмение. Солнце - это власть, поэтому будут вопросы, связанные с управлением на местах. В натальной карте Украины солнечное затмение будет проходить по 11 дому достижений, наград, успеха - это говорит о том, что мы можем иметь существенный успех на фронте. Мы можем взять под контроль свои же территории.

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А что нас ждет в конце октября?

28 октября произойдет лунное затмение в 5 доме дочерних земель. Луна - это показатель народа, большая вероятность конфликта власти и народа.

Сигнификатор месяца - королева кубков - это карта помощи, эмоциональная поддержка, сплочение народа, проявление заботы, внимания. Верховный жрец - показатель тайн, кулуарных договоренностей. В октябре одной из главных тем станет обучение наших воинов.

Будут новые назначения в правительстве из-за границы. Контроль финансовой системы, коррупционных схем. Карта "Повешенный" показывает остановку действий.

Какие даты октября будут самыми опасными?

Осторожными нужно быть 4, 7, 10, 13, 14-31 октября (период затмений). В эти дни стоит ожидать обман, иллюзии и розовые очки, за которые придется платить позже. Увеличение энергии ударов по городам.

На первую декаду октября выпадает карта "Отшельник" – уход, отступление от определенных территорий. "Туз мечей" - начало переговорного процесса. "Четверка мечей" - большие потери на фронтах.

На вторую декаду месяца выпадает карта "Туз пентаклей" - получение помощи как материальной, так и оружейной. Карта "Мир" - поездки за границу с целью получения еще большей помощи, а также будет привлечён человеческий ресурс из-за границы на фронт Украины. "Семерка пентаклей" - разворачивание своего военно-промышленного комплекса.

На третью декаду октября выпадает большое стремление к заключению сделок, союзов, переговоров. "Паж мечей" - попытки будут не особо удачными. "Паж жезлов" – ожидание перехода союзников на нашу сторону.

Вы сказали, что продолжаться массированные обстрелы. Назовите, пожалуйста, города, над которыми нависла опасность.

Под угрозой Херсонская область, Донецкая, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Харьковская область, Киев, Запорожье и Запорожская область, Черниговская область, Сумская область, Львов и Львовская область.

Однако в Луганской области и на юге будут прорываться ВСУ. Возвращение наших территорий будет вполне успешным.

Будут ли удары по критической инфраструктуре?

К сожалению, да. Из-за них будут отключения света, как в прошлом году. Однако длительных блэкаутов бояться не стоит, это маловероятно.

Также я вижу удары по детским центрам, садам и школам, паркам, площадям, вокзалам – где есть массовое скопление людей. Удары будут достаточно успешно отбиваться ВСУ. Нужно соблюдать все меры безопасности.

А что ждет незаконно аннексированный Крым?

Война за Крым будет разворачиваться в Черном море. Еще рано говорить о том, кто будет владеть полуостровом на самом деле. Он может стать автономной единицей.

Многие эксперты говорят, что война в Украине закончится после смерти диктатора Владимира Путина. Более того, эзотерики предполагают, что у него последнняя стадия рака, поэтому еще якобы осталось совсем немного. Вы разделяете это мнение?

Что касается Путина, то у него нет рака. Это информационный обман. На данный момент смерти и умертвления я не вижу.

А вот полномасштабная война будет нести длительный характер с паузами и заморозками до 2030–2032 года.