По словам эксперта, ей выпала карта огня на некоторые города.

Астролог Яна Эзотеричка назвала несколько украинских городов, которым будет очень тяжело в ближайшее время. На них выпала карта огня, а это значит, что ситуация может ухудшиться.

"За 3-4 дня до Лунного затмения (8 ноября, - УНИАН) могут быть разрушения. Инфраструктура, дома, мосты, ТЭС, ГЭС, центр Киева, Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Харьков - это самые горячие точки. Если вы понимаете, что тяжело, уезжайте в областные центры. Новые прилеты на этой неделе будут, даже туда, куда еще не долетало", - сказала Эзотеричка на своем YouTube-канале.

Также она добавила, что угроза нависла над Светловодском. По ее словам, там могут быть несколько "прилетов". Ситуация будет тяжелой. Не лучше ситуация и в Николаеве.

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"В этом городе (Николаеве, - УНИАН) будут сильные потери и смерти на этой неделе", - сказала астролог.

Напомним, известный астролог предупредила о переломном событии 1 ноября.

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