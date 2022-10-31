Александра Ивашина рассказала, чего следует ждать от последнего осеннего месяца.

Известный астролог Александра Ивашина сделала развернутый прогноз на ноябрь 2022 года. Она рассказала о ключевых событиях и особенностях месяца. Так, она утверждает, что 1 ноября в 13:00 по Киеву будет срединная точка между солнечным и лунным затмениями.

"Основная информация дня: непредсказуемость событий (в любом варианте и для кого как – и лучшем, и худшем), спонтанность в волеизъявлении и поступках, которая впоследствии может сыграть судьбоносную роль, а может, будет значимой здесь и сейчас. Срединная точка – это нарушение планов. Конечно, речь не идёт о сиюминутных житейских ситуациях. Здесь более серьёзные моменты затрагиваются, особенно касательно общей трансформационной картины периода затмений", - сообщила Ивашина.

Астролог предупреждает, что заранее спланированные дела могут быть отменены или реализованы не так, как хотелось бы. Не стоит сильно об этом переживать, так как от вас это не зависит.

Видео дня

"Что-то исключительно значимое, и также судьбоносное, выпадающее из общего контекста, может случиться в этот день. Важно то, что 11 ноября Лунные Узлы, естественное движение которых по зодиаку – ретро, останавливаются в стационарной фазе. И это также выход из-под власти роковых обстоятельств, когда нечто происходит по воле случая, счастливого или нет. Стационарность Узлов усиливает действие срединной точки. Тем более, что эволюционный Узел Раху в соединении с Ураном. А срединная точка окрашена ураническими энергиями в полной мере – неожиданность, парадоксальность и свобода", - добавила астролог.

Также Александра Ивашина уточнила, что в этот день отлично подойдет для осмысления некоторых вопросов, которые давно волнуют. Также можно проанализировать свою жизнь, провести "работу над ошибками", исправить какие-то не очень хорошие поступки и так далее.

Напомним, известный астролог рассказала о последствиях затмения 25 октября.

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