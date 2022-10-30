По словам эксперта, из этих городов стоит уехать.

Астролог Яна Эзотеричка сделала прогноз на ноябрь для Украины и рассказала, что последний месяц осени будет хуже, чем октябрь.

По ее словам, в этот период будет высока вероятность применения ядерного оружия. Также может быть наступление с Беларуси. Больше всего пострадать могут два города - Херсон и Киев.

"Из Херсона следует уезжать, будет очень сильная и длительная борьба. Пока в данном направление победа не удается", - сказала астролог на своем YouTube-канале.

Что касается столицы Украины, то, по словам эксперта, под ударом центр и правый берег. Опасность ждет и президента Владимира Зеленского.

"Показывает (карты Таро, - УНИАН) очень сильный удар по центру принятий решений в Украине. Из этих районов стоит переместиться. Для Зеленского очень большая угроза. Во второй декаде месяца можно ждать невероятно большую помощь. ВСУ будут сохранять позиции. В ноябре могут быть попытки взятия территорий, наступательные действия. Украинская армия будет активна", - сказала Эзотеричка.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предсказал переломный момент в войне в Украине.

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