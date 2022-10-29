По его словам, в ноябре может произойти ключевое событие, которое изменит ход боевых действий или даже принесет Украине победу на фронте.

Известный украинский астролог Влад Росс предсказал важные события в ноябре 2022 года. Так, эксперт утверждает, что на войну в Украине очень повлияет ретроградность Марса. В интервью "Главреду" Росс добавил, что это может значить либо переломный момент в ведении боевых действий, либо и вовсе их завершение.

"Марс станет абсолютно ретроградным в ноябре, а это значит, что война или завершится, или будет заморожена. Это будет сопровождаться нашей победой и выходом к границам Украины. Либо же в Кремле, особенно вблизи 8 ноября, вблизи лунного затмения, произойдет что-то важное, и к нам из Москвы придет важное известие", - объяснил Влад Росс.

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Эксперт в сфере астрологии также уточнил, что переломное событие на фронте однозначно будет в пользу Украины. Как добавил Росс, продвижений или хороших новостей для России на ноябрь 2022 года явно нет.

"Как раз закончатся переговоры 15-16 ноября на острове Бали, после чего Меркурий и Венера войдут в знак Стрельца, что в итоге может привести к перемирию в пользу Украину. Либо мы будем додавливать противника, либо противник снизит планку, отойдет на границы 1991 года и будет занят переворотом в Москве", - объяснил Влад Росс.

Напомним, астролог Влад Росс предупредил всю Украину об опасности в ноябре.

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