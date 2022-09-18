Ясновидящий активно помогает Украине во время полномасштабного вторжения РФ.

Двукратный победитель "Битвы экстрасенсов" с началом полномасштабного вторжения решил остаться в Украине и помогать бороться с абсолютным злом.

Ясновидящий и экстрасенс Хаял Алекперов в проекте "Как ты?"ответил на вопрос ведущего Григория Решетника, когда в Украине закончится война.

По словам Хаяла, он ежедневно читает молитвы за Украину, за наших военнопленных.

"Я не Бог, разумеется. Где-то я увидел март-апрель, эти месяцы. Я могу ошибаться, но вот в это время что-то будет. Дальше я не могу увидеть. Это хорошие эмоции пошли. Где-то после марта хорошие эмоции", - прогнозирует экстрасенс.

Ранее известный экстрасенс Макс Гордеев ответил относительно обстрелов крупных городов Украины. Так, карты говорят, что оккупанты не будут бить по относительно безопасным городам страны, как это было раньше. "Нет, ноль. Маловероятно. Но все таки выпадает карта повешенного. Это говорит о том, что состояние сейчас подвешено. То есть еще мы имеем ситуацию в таком состоянии, и нужно немного подождать", - сказал он.

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