По словам эксперта, таким образом Россия хочет помешать Западу помогать Украине.

Астролог Влад Росс заявил, что сейчас Россия готовит нападения на еще ряд стран. По его словам, пострадать могут страны Балтии, а первой из них будет - Латвия.

Причина, как говорит эксперт, в том, чтобы помешать предоставлению Украине военной и финансовой помощи со стороны Запада.

"Взбалмошная Московия действительно хочет напасть на страны Балтии, прежде всего, Латвию, чтобы тем самым доказать, что НАТО не вступится за эту страну, побоится, что приведет к расшатыванию Альянса. Такие планы уже готовятся, начать его реализацию Россия может уже осенью, когда Байден уже не будет президентом США, а новый американский президент еще не приступит к своим обязанностям", – рассказал Росс на YouTube-канале "Главред".

Он добавил, что сделать это весной или летом 2024 года России, скорее всего, не удастся. При этом в ноябре-декабре диктатор Путин может осуществить свой план и "взять" Ригу, Таллин и Вильнюс.

Росс отметил и то, что Латвию и Эстонию Россия может "взять" за несколько дней.

Однако есть и позитивный момент, продолжил Росс. По его словам, ВСУ могут нарушить планы России, что спасет страны Балтии от войны.

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