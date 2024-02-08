По словам Росса, отставка Залужного будет временной.

8 февраля стало известно об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Еще две недели назад об этом говорил астролог Влад Росс. Однако он убежден, что Залужный еще вернется.

"Плутон - планета смерти и разрушения Залужного - сделал оппозицию к точке карьеры, и символ предательства Нептун вошел в дом работы и деятельности. Это было предательство со стороны близкого окружения. Зеленского подговорили убрать Залужного, потому что он начал перетягивать на себя его популярность. Но это большая ошибка Зеленского, потому что, убрав Залужного, его рейтинги начнут стремительно падать. А рейтинги Залужного будут расти как на дрожжах", - сказал Росс в комментарии УНИАН.

Однако астролог говорит, что осенью этого года или в 2025 году Залужный вернется. В результате, продолжил Росс, он может стать президентом Украины после Владимира Зеленского.

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"Сейчас вместо Залужного может быть или Кирилл Буданов, или Александр Павлюк. Возможно, Александр Сырский будет возглавлять штаб, а Буданов станет главкомом", - добавил Росс.

Напомним, ранее мольфар назвал предвестники победы Украины над Россией.

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