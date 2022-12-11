В декабре будет несколько благоприятных дат для контрнаступления, однако сохрается опасность с воздуха.

Астролог Ольга Медвецкая сделала прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, какая ситуация сложится на фронте.

По ее словам, в декабре будет несколько благоприятных периодов, чтобы осуществить контрнаступление и освободить оккупированные территории.

Однако соединение Плутона с Венерой и Меркурием принесут энергетический и финансовый кризис. Также может быть опасность с воздуха и разрушительная информационная кампания.

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Самым опасным будет 1 января 2023 года, и плюс-минус 10 дней около этой даты.

"Держимся! Не игнорируем сигналы воздушной тревоги. Берегитес себя и родных", - подытожила Медвецкая на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее астролог Яна Тимощук в своем прогнозе для Украины назвала несколько городов, из которых нужно срочно уехать, так как российская армия вскоре будет "накрывать" их ракетами.

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