По словам эксперта, опасность нависла над крупными городами.

Астролог Яна Тимощук в своем прогнозе для Украины назвала несколько городов, из которых нужно срочно уехать, так как российская армия вскоре будет "накрывать" их ракетами.

По ее словам, на этой неделе предвидется ожесточенная битва. Могут быть взрывы, много потерь.

Тимощук отметила, что жители Днепра будут покидать город, так как он пройдет все круги ада. Разрушения могут быть в Луцке, новые удары предвидятся и в Суммах, "прилеты" могут быть в Николаеве и Хмельницком.

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Также стоит быть аккуратными жителям Киева, Харькова, Львова и других крупных городов. Лучше уехать, пока ситуация не стабилизируется.

"Все крупные города... Уезжайте оттуда. Задача будет номер 1 - "накрывать" большие города", - сказала Яна Тимощук на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее астролог предупредила об угрозе новых ударов РФ.

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