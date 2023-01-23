По словам эксперта, в этих городах сохраняется сложная ситуация.

Астролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро по городам Украины и определила самые "горячие" точки. По ее словам, в некоторых городах активен Бог войны - Марс, а также есть энергия "дьявола".

Соледар. К сожалению, Бог войны Марс активен. Там сильные "прилеты", борьба. Пока этот город будет оставаться одним из самых "горячих". Выпала карта мечей, а это значит, что будет много смертей.

Бахмут. Оккупанты не хотят оставлять Бахмут, они там будут стоять до последнего. Однако ВСУ удастся уравновесить ситуацию, мы будем наступать, но не прямо сейчас.

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Новая Каховка. "Сразу выпала карта "Колесница", обозначающая, что захватчики будут наступать. Нам не хватает оружия. Как только мы его получим, сможем защитить эту территорию", - говорит астролог в интервью УНИАН.

Мелитополь. Идет энергия "дьявола". Там могут быть разрушения, Россия будет "стягивать" мобилизованных.

Харьков. "Карты показывают цыфру 3. То есть ближайшие три недели ситуация там будет сложной. ВСУ готовы к бою, но возможно еще одно наступление", - отметила Тимощук.

Одесса. По словам эксперта, Одесса сильная, но нам нужно вооружение. Нам нужны поставки оружия, чтобы мы могли защищаться. Могут быть "прилеты".

Львов. Есть провокации со стороны власти. Выпадает карта "башня" - может быть заход оккупантов со стороны Львова. Но все не так плохо, мы выйдем из этой ситуации.

Винница. Карты показывают, что в Виннице на данный момент ситуация меняться не будет. Но Россия готовит два варианта развития событий. Выпадает и карта борьбы - она указывает на непростую ситуацию. Но Украина к этому готова.

Напомним, астролог назвала города, где вскоре будет много жертв.

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